Торецьк на Донеччині перебуває під контролем Сил оборони України, російські окупаційні війська не ввійшли до міста.

Про це заявив начальник Торецької МВА Василь Чинчик в ефірі телемарафону.

“Так. На жаль, ворог веде також інформаційні війни. і я підтверджую, що місто Торецьк залишається вільним українським містом, яке просто потерпає від нищівних обстрілів з боку агресора. Але місто вільне, воно українське”, – зазначив він.

За словами Чинчика, Сили оборони контролюють місто. Інформація про нібито захід військ РФ до міста є дезінформацією, яку ворог використовує для дестабілізації в інформаційному просторі і впливу на думки серед населення, яке залишається в громаді і в цілому в Україні.

Він також додав, що ЗСУ вдалося зупинити активні бойові дії, які з боку ворога просувалися.