Про це пише СNN.
Зокрема, прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив, що його країна також накладе мито в розмірі 25% на американські товари, серед яких харчові продукти, алкогольні напої, одяг та взуття, побутова техніка, меблі, деревина та сировина. Загальний обсяг імпорту, який обкладатиметься митом, Трюдо оцінив у 155 мільярдів доларів.
За словами Трюдо, торговельні відносини США і Канади є “найуспішнішими у світі” і сказав, що ця співпраця триватиме, попри майбутній “важкий час”. Також він закликав канадців купувати вітчизняні товари та проводити відпустки на батьківщині, а не у США.
Своєю чергою, президент Мексики Клаудія Шейнбаум також заявила про введення заходів у відповідь на політику Трампа. У соцмережі Х вона написала, що доручає міністру економіки “реалізувати план Б, який включатиме тарифні та нетарифні заходи на захист інтересів Мексики”. Інших подробиць плану вона не розкрила.
- Трюдо: канадцям важко зрозуміти причину торговельної війни Штатів із Канадою
- Трамп розпочав масові звільнення прокурорів та агентів ФБР
- США здатні домогтися припинення вогню в Україні протягом кількох місяців, — представник Трампа