З 1 лютого США запровадили мито у розмірі 25% на імпорт товарів з Канади та Мексики (і 10% на енергоносії), та у 10% — на товари з Китаю. Товари цих трьох країн разом становлять близько 40% всього американського імпорту. У відповідь на це, Канада та Мексика ввели дзеркальні мита на імпорт із США.

Про це пише СNN.

Зокрема, прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив, що його країна також накладе мито в розмірі 25% на американські товари, серед яких харчові продукти, алкогольні напої, одяг та взуття, побутова техніка, меблі, деревина та сировина. Загальний обсяг імпорту, який обкладатиметься митом, Трюдо оцінив у 155 мільярдів доларів.

За словами Трюдо, торговельні відносини США і Канади є “найуспішнішими у світі” і сказав, що ця співпраця триватиме, попри майбутній “важкий час”. Також він закликав канадців купувати вітчизняні товари та проводити відпустки на батьківщині, а не у США.

Своєю чергою, президент Мексики Клаудія Шейнбаум також заявила про введення заходів у відповідь на політику Трампа. У соцмережі Х вона написала, що доручає міністру економіки “реалізувати план Б, який включатиме тарифні та нетарифні заходи на захист інтересів Мексики”. Інших подробиць плану вона не розкрила.