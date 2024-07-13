В Укрзалізниці розповіли, які найцікавіші речі пасажири забували в поїздах за перше півріччя поточного року.

Про це йдеться у дописі перевізника в Telegram-каналі.

Як зазначає пресслужба Укрзалізниці, близько 70% речей, забутих у поїздах під час мандрівки, залізничники знаходять і повертають власникам.

Відомо, що за січень-червень 2024 року пасажири 8188 разів звертались до контакт-центру Укрзалізниці з проханнями знайти загублені речі — це майже вдвічі більше, ніж за той же період 2023-го.

У колекції Укрзалізниці багато різних цікавих речей, зокрема: іграшковий олень 120 см заввишки, пакет з 8 палками ковбаси, торти, паспорт на імплант, відро полуниці, смичок від скрипки в блакитно-бірюзовому рушнику та інше.

Перевізник стверджує, що серед загублених речей є й “численні капи для зубів різних розмірів та калібрів”, які пасажири залишають у поїзді “з неймовірною регулярністю”.

Перелік менш екзотичних речей, які пасажири люблять залишити на згадку про себе у поїзді, такий: гаманці, телефони, зарядні пристрої, ноутбуки, документи, годинники, прикраси та ключі.

“Перед закінченням поїздки радимо подивитись, чи на ввіреному їм місці всі діадеми з діамантами, номерні знаки та ліцензії на продаж алкоголю, які можна було випадково залишити в поїзді”, — наголошує перевізник.