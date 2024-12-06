Україна щорічно експортує до Республіки Корея агропродукцію на суму 200 мільйонів доларів, серед якої основними товарами є кукурудза, пшениця та соняшникова олія.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України.

“Нині товарообіг між Україною та Республікою Корея в агросекторі складає лише 200 млн дол. на рік. Україна постачає кукурудзу, пшеницю, соняшникову олію. Тому є перспективи для розширення співпраці в галузі глибинної агропереробки”, – зазначив міністр агрополітики Віталій Коваль.

Він наголосив, що українська агропродукція має нижчу вартість у порівнянні з іншими країнами, що вказує на необхідність модернізації для посилення конкурентоспроможності. З огляду на це, досвід Кореї у сфері переробки може бути важливим для України.

Крім того, сторони розглянули можливості співпраці у виробництві продуктів швидкого приготування, що стрімко розвивається в Україні.

Представники Республіки Корея висловили готовність підтримувати Україну та розвивати партнерство в аграрній галузі, використовуючи свої технології та досвід у переробці.