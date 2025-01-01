Toyota продовжує демонструвати своє бачення майбутнього, представивши концептуальну колекцію E-Collection, що складається з шести інноваційних речей, спрямованих на вирішення проблем сталого розвитку. Хоча ці продукти не будуть доступні для покупки найближчим часом, вони дають можливість зазирнути у майбутнє технологій і дизайну.

Про це пише DesignTAXI Community.

Екологічний намет ThinkTent

Один із найцікавіших концептів — ThinkTent, сонячний намет, створений для сучасних віддалених працівників. ThinkTent працює на сонячних батареях, є компактним та надає можливість створити робоче місце будь-де.

Цифровий домашній улюбленець ChirpM8

Цей “цифровий друг” створений для підтримки психічного здоров’я. ChirpM8 може допомогти заспокоїти нервову систему, відтворюючи спів пташок або просто поспілкувавшись з власником.

Стіл AdjusTable

Мультифункціональний стіл, який можна трансформувати залежно від потреб: від обіднього столу до зони дитячих розваг.

Гітара DualGuitar

Унікальний музичний інструмент, що дасть змогу музикантам створювати чисту енергію, перетворюючи звуки на джерело електрики для побутових приладів.

Кросівки AWD Sneakers

Інноваційне взуття, створене для максимального комфорту та продуктивності на будь-якій місцевості.

“Розумні нігті” Notification Nails

Спеціальні манікюрні нігті змінюють колір при отриманні сповіщень. Це допоможе користувачам менше відволікатися на смартфон.