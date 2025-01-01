Про це пише DesignTAXI Community.
Екологічний намет ThinkTent
Один із найцікавіших концептів — ThinkTent, сонячний намет, створений для сучасних віддалених працівників. ThinkTent працює на сонячних батареях, є компактним та надає можливість створити робоче місце будь-де.
Цифровий домашній улюбленець ChirpM8
Цей “цифровий друг” створений для підтримки психічного здоров’я. ChirpM8 може допомогти заспокоїти нервову систему, відтворюючи спів пташок або просто поспілкувавшись з власником.
Стіл AdjusTable
Мультифункціональний стіл, який можна трансформувати залежно від потреб: від обіднього столу до зони дитячих розваг.
Гітара DualGuitar
Унікальний музичний інструмент, що дасть змогу музикантам створювати чисту енергію, перетворюючи звуки на джерело електрики для побутових приладів.
Кросівки AWD Sneakers
Інноваційне взуття, створене для максимального комфорту та продуктивності на будь-якій місцевості.
“Розумні нігті” Notification Nails
Спеціальні манікюрні нігті змінюють колір при отриманні сповіщень. Це допоможе користувачам менше відволікатися на смартфон.
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