У Новоолександрівській громаді Херсонської області тракторист став жертвою вибуху російської міни під час виконання польових робіт. Інцидент стався 23 травня близько 09:30, коли аграрій працював неподалік села Червоне. Внаслідок вибуху техніка отримала пошкодження, проте сам водій залишився неушкодженим.

Безпека при виявленні вибухонебезпечних предметів

У навчально-методичному центрі цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Херсонської області підготували рекомендації для населення на випадок виявлення вибухонебезпечних предметів.

Ось основні поради:

Не підходьте до підозрілого предмета.

Зупиніться і голосно попередьте інших про небезпеку, якщо поруч є люди.

Огляньте територію на наявність інших небезпечних об’єктів.

Обережно відійдіть на безпечну відстань, бажано сховатися за найближчою будівлею.

Позначте небезпечну зону помітним знаком, наприклад, стрічкою або хустиною, але не наближайтеся до вибухівки.

Негайно повідомте про знахідку за телефонами 101 (ДСНС) або 102 (поліція), при цьому відійшовши на безпечну відстань.

Фахівці наголошують, що користуватися телефоном поблизу мін або інших вибухонебезпечних предметів категорично заборонено.