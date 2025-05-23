Тракторист постраждав від вибуху міни на Херсонщині.

У Новоолександрівській громаді Херсонської області тракторист став жертвою вибуху російської міни під час виконання польових робіт. Інцидент стався 23 травня близько 09:30, коли аграрій працював неподалік села Червоне. Внаслідок вибуху техніка отримала пошкодження, проте сам водій залишився неушкодженим.

Безпека при виявленні вибухонебезпечних предметів

У навчально-методичному центрі цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Херсонської області підготували рекомендації для населення на випадок виявлення вибухонебезпечних предметів.

Ось основні поради:

  • Не підходьте до підозрілого предмета.
  • Зупиніться і голосно попередьте інших про небезпеку, якщо поруч є люди.
  • Огляньте територію на наявність інших небезпечних об’єктів.
  • Обережно відійдіть на безпечну відстань, бажано сховатися за найближчою будівлею.
  • Позначте небезпечну зону помітним знаком, наприклад, стрічкою або хустиною, але не наближайтеся до вибухівки.
  • Негайно повідомте про знахідку за телефонами 101 (ДСНС) або 102 (поліція), при цьому відійшовши на безпечну відстань.

Фахівці наголошують, що користуватися телефоном поблизу мін або інших вибухонебезпечних предметів категорично заборонено.