17 травня в Білопіллі, що на Сумщині, сталася трагедія: внаслідок атаки російського безпілотника “Ланцет” загинуло 9 осіб. Серед жертв – Олена Євтушенко, директорка Центру професійного розвитку педагогічних працівників Білопільської міської ради, та її чоловік Ігор. Відомо, що Олена була активною учасницею освітянської спільноти.

У зв’язку з цією жахливою подією в Білопіллі оголошено День трауру, який триватиме з 17 по 19 травня. Голова громади Юрій Зарко охарактеризував цей день як “чорну суботу” в історії міста. Також дні трауру оголошені в Сумській області на 17-18 травня.

За попередніми даними Сумської обласної військової адміністрації, внаслідок удару безпілотника по автобусу загинуло 9 людей, ще четверо отримали поранення, троє з яких перебувають у важкому стані в лікарні в Сумах. Імена деяких загиблих поки що не встановлені, але більшість з них – жінки пенсійного віку.

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що внаслідок атаки загинула сім’я – батько, мати та донька, які їхали в рейсовому автобусі.

Сумська обласна військова адміністрація вживає заходів для забезпечення безпеки пасажирського транспорту в регіоні. Можливе тимчасове коригування або повне перенесення деяких маршрутів. Про результати цих заходів буде повідомлено додатково.

Рятувальники також опублікували відео, на якому видно, як вони витягують тіла загиблих з автобуса, що стало свідченням жахливої трагедії.