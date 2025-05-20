12 травня на території РТЦК та СП у Харкові стався трагічний інцидент, внаслідок якого загинув чоловік. За словами правоохоронців, у нього не було виявлено жодних пошкоджень, які б свідчили про інші причини смерті, окрім падіння з висоти. Також, під час аналізу відеозаписів з камер спостереження не було знайдено доказів, що могли б вказувати на доведення до самогубства.

Начальник поліції Харківської області Петро Токар у своєму виступі 20 травня розповів про деталі розслідування. Він зазначив, що на місце події оперативно прибула слідчо-оперативна група, яка провела огляд, опитала свідків та вилучила відеозаписи з камер, що працювали на території РТЦК та в приміщенні.

«Під час розтину тіла не було виявлено жодних тілесних ушкоджень, які б не відповідали падінню з висоти третього поверху. Аналіз відеозаписів також не дав підстав вважати, що особу довели до самогубства», – підкреслив Токар.

Варто зазначити, що загиблий активно публікував дописи в соціальних мережах, де висловлював свою позицію щодо війни, заявляючи, що не має наміру йти на фронт. Слідчі також вивчили пости, які були зроблені членами велосипедного гуртка, до якого належав покійний. У цих публікаціях він відкрито висловлював своє ставлення до війни, не підтримуючи її фінансово і не боявся смерті.

«Якщо б виникла необхідність взяти до рук зброю, він вважав за краще покінчити життя самогубством», – додав начальник поліції Харківщини.