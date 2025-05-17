17 травня, близько 6:00, у Дніпровському районі Херсона стався трагічний інцидент: 62-річний чоловік підірвався на міні, відомій як “пелюстка”. Про це повідомила Херсонська міська військова адміністрація.

Внаслідок вибуху постраждалий отримав мінно-вибухову травму та численні уламкові поранення ніг. Лікарі вже надають йому необхідну медичну допомогу, і стан чоловіка наразі оцінюється як легкий.

Цей випадок стався на фоні інших інцидентів у регіоні, зокрема, раніше повідомлялося про те, що російські військові скинули вибухівку з безпілотника на жителя Берислава в Херсонській області.

Місцеві жителі закликаються бути обережними та стежити за новинами, щоб отримувати актуальну інформацію про безпеку в регіоні.