У штаті Джорджія, США, триває складна ситуація з 30-річною вагітною жінкою, Адріаною Сміт, яка вже понад три місяці перебуває на штучній підтримці життя після констатації смерті мозку. Це сталося в умовах жорстких законів про аборти, які забороняють переривання вагітності після появи серцебиття плоду.

Історія Адріани почалася на 9-му тижні вагітності, коли вона почала відчувати сильні головні болі. Після первинного лікування та виписки додому, її стан різко погіршився, і жінка була терміново госпіталізована. Комп’ютерна томографія виявила численні тромби в мозку, що призвело до смерті мозку.

Родина Адріани стверджує, що лікарі не провели необхідні обстеження, які могли б запобігти цій трагедії. Мати жінки, Ейпріл Ньюкірк, зазначає, що рішення про продовження підтримки життя доньки було прийнято без згоди родини, оскільки закон штату забороняє переривати вагітність після появи серцебиття плоду.

На даний момент Адріана перебуває на 21-му тижні вагітності, і лікарі планують підтримувати її стан до 32-го тижня, коли дитину можна буде безпечно вилучити. Це викликає серйозні фінансові та емоційні труднощі для родини, адже лікування в лікарні є платним, а родина не має можливості самостійно приймати рішення про припинення підтримки життя.

Ейпріл вважає, що кожна жінка та її близькі повинні мати право самостійно вирішувати такі питання. Вона підкреслює, що родина не обов’язково обрала б переривання вагітності, але закон позбавив їх можливості вибору.

Нещодавно у плоду виявили накопичення рідини в мозку, що викликає побоювання щодо його здоров’я. Родина стурбована, що дитина може народитися з серйозними порушеннями або взагалі не вижити.

Правові аспекти та суспільна реакція

Після скасування федерального права на аборт у США, кожен штат має право самостійно регулювати це питання. У Джорджії аборти дозволені лише до 6 тижня вагітності, за винятком випадків зґвалтування, інцесту або загрози життю матері. Ситуація з Адріаною опинилася в правовій “сірій зоні”: формально її мозок помер, але вагітність триває понад 6 тижнів.

Моніка Сімпсон, виконавча директорка організації SisterSong, яка оскаржує закон про аборти в Джорджії, назвала ситуацію з Адріаною проблематичною і закликала до права сім’ї приймати рішення щодо медичного лікування. Вона підкреслила, що родина пережила понад 90 днів травматизації та значних фінансових витрат через жорстокість закону.

Експерти з біоетики, такі як Таддеус Поуп та Лоїс Шепард, вважають, що відключення від апаратів у випадку смерті мозку не слід розглядати як аборт. Вони наголошують, що такі рішення мають базуватися на медичних, а не юридичних критеріях.