Трагедія в Айдахо: напад на пожежників під час гасіння лісової пожежі

Про це повідомляє CNN.

29 червня на півночі штату Айдахо, США, стався трагічний інцидент, коли чоловік навмисно підпалив ліс і відкрив вогонь з гвинтівки по пожежникам, які прибули на гасіння. Внаслідок цього нападу двоє рятувальників загинули, а один отримав поранення. Про це повідомляє CNN.

Шериф округу Кутенай, Роберт Норріс, зазначив, що о 13:21 до його офісу надійшло повідомлення про пожежу на східному схилі гори Канфілд. Коли пожежники прибули на місце, вони повідомили про обстріл. Двоє з них загинули, а один перебуває в операційній.

“Ми не знаємо, чи це один, два, три чи четверо стрільців. Ми нейтралізуємо цю загрозу.” – Роберт Норріс

Шериф також додав, що нападник або нападники використовували сучасні спортивні гвинтівки. Губернатор Айдахо, Бред Літтл, закликав мешканців триматися подалі від району інциденту, щоб правоохоронці та пожежники могли виконувати свої обов’язки без перешкод.

Телеканал отримав запис телефонного дзвінка одного з пожежників, який викликав швидку допомогу, наголошуючи на терміновій потребі в правоохоронцях. На місце події прибуло близько 300 правоохоронців з різних відомств, які також стали мішенню для стрільця.

Ввечері підозрюваного у стрілянині знайшли мертвим, поруч із ним була зброя. Шериф Норріс повідомив, що стрілець діяв самостійно, і наразі немає загрози для громади.

“Виходячи з траєкторії руху та типу зброї, яку мала ця особа, яку нам вдалося вилучити, ми вважаємо, що стрілець був лише один.” – Роберт Норріс

Влада вважає, що підозрюваний навмисно підпалив ліс, щоб організувати засідку на пожежників. Інформація про знайдену зброю поки що не розголошується, оскільки необхідно провести додаткові пошуки після зменшення загрози пожежі.

“Ми не знаємо, чи є там ще якась зброя, яка була у нього. Існує думка, що він перебігав і стріляв. Існує ймовірність, що коли ми зможемо знову потрапити на місце події завтра без загрози вогню, ми знайдемо іншу зброю, яка була там розміщена.” – Роберт Норріс

Місце, де було знайдено тіло підозрюваного, оточене, і поліцейські екіпажі охоронятимуть його всю ніч, перш ніж розслідування продовжиться вранці. Тим часом пожежа поширилася на площу близько 15-20 акрів. Рятувальні бригади не могли боротися з вогнем, поки стрілець був на волі, але зранку 30 червня залучили значні ресурси для гасіння пожежі.