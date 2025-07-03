Трагедія з поромом біля Балі: загибель і зниклі безвісти

Про це повідомило в четвер Національне агентство з пошуку і порятунку країни, повідомляє Reuters.

Внаслідок затоплення порома поблизу Балі загинули чотири особи, 38 вважаються зниклими безвісти, а 23 вдалося врятувати. Ця трагедія сталася, коли пором, на борту якого перебували 65 людей, затонув неподалік індонезійського острова. Про це повідомило Національне агентство з пошуку і порятунку Індонезії.

Пором KMP Tunu Pratama Jaya затонув приблизно через 30 хвилин після виходу з порту Баньувангі, що в провінції Східна Ява, на шляху до Балі в середу ввечері.

На борту судна було 53 пасажири та 12 членів екіпажу, а також 22 транспортні засоби, як зазначили у відомстві.

Пошуково-рятувальна операція триває, проте її ускладнюють сильні течії та пориви вітру, що ускладнює доступ до місця трагедії.

Пороми є популярним видом транспорту в Індонезії, яка складається з понад 17 000 островів. Однак, через низькі стандарти безпеки, судна часто перевантажують, що призводить до частих аварій.

Цього року вже сталася подібна трагедія, коли невеликий пором перекинувся біля острова Сулавесі, внаслідок чого загинули щонайменше 15 людей.