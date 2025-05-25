Трагедія на Житомирщині: загинули троє учнів Коростишівського ліцею

Як повідомляє допис закладу освіти у Facebook

На Житомирщині сталася жахлива трагедія, внаслідок якої загинули троє учнів Коростишівського ліцею №1 імені Густава Олізара – Роман, Тамара та Станіслав Мартинюки. Цю сумну новину оприлюднили представники навчального закладу у соціальних мережах.

Згідно з повідомленням, внаслідок жорстокої нічної атаки загинули одинадцятикласник Роман, шестикласниця Тамара та третьокласник Станіслав. Вони більше не повернуться до своїх класів, не зможуть сідати за парти та дарувати усмішки своїм друзям. Ця втрата стала важким ударом для всієї шкільної спільноти.

Особливо болісно, що Роман мав незабаром відзначати свій випускний вечір – подію, на яку він з нетерпінням чекав. Його молодші брат і сестра ще мали попереду багато перших дзвінків, екскурсій, свят та радісних моментів, які війна безжально обірвала.

Ліцей висловив щирі співчуття родинам загиблих дітей, схиляючи голови в скорботі, і підкреслив, що ніколи не пробачить такої жорстокості.

Відомо, що внаслідок масованої атаки російських військ у ніч проти 25 травня у Житомирському районі загинули троє дітей, а ще 12 отримали поранення. Ця трагедія стала ще одним свідченням жахливих наслідків війни для мирного населення.