Трагедія на Сумщині: 10 дітей залишилися без матерів після обстрілу маршрутки

Як повідомляє Суспільне.

У результаті обстрілу маршрутки поблизу Білопілля на Сумщині, десять дітей залишилися без матерів. Після трагедії, що сталася 17 травня, діти були евакуйовані та провели кілька днів у лікарні. Восьми з них вже вдалося знайти тимчасовий прихисток, тоді як двоє дітей, чиї матері загинули, залишаться під опікою бабусі.

25-річний Забар, батько маленького Мурада, тримає сина на руках, а його молодша донька, якій ще немає року, спить у ліжечку. Нещодавно вони пережили важку втрату – їхня мати загинула внаслідок атаки російського дрона.

«Це важко, нічого не вдієш. Назад уже не повернеш їхню маму», – зізнається Забар, відчуваючи гіркоту втрати.

Начальник обласної служби у справах дітей Юрій Каліновський повідомив, що бабуся Мурада та його сестрички приїхала з Тернополя, щоб забрати дітей. «Ми зв’язалися зі службою у справах дітей Тернопільської області, перевірили умови проживання, і двох діток передамо бабусі на тимчасове влаштування», – зазначив він.

У тому ж автобусі, де загинула одна з матерів, їхала й мати восьми дітей. Вона отримала травми і наразі перебуває в лікарні, а її діти були евакуйовані з Білопілля. Протягом майже тижня діти перебували у дитячій лікарні, а 22 травня їх планують перевезти до тимчасового прихистку.