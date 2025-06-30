ДТП з українським автобусом у Румунії: одна загибла, кілька постраждалих

Про це румунське видання Digi24

Сьогодні, 30 червня, у румунському селі Ніколає-Белческу сталася трагічна дорожньо-транспортна пригода. Автобус, в якому перебували 60 українців, серед яких 21 дитина, зіткнувся з мікроавтобусом, що стояв на узбіччі. Внаслідок цього інциденту одна особа загинула, а кілька людей отримали серйозні травми, про що повідомляє румунське видання Digi24.

Автобус, що прямував з міста Бакеу до Аджуда, потрапив у ДТП, коли зіткнувся з мікроавтобусом, в якому перебувало п’ятеро осіб. За даними поліції Бакеу, постраждали п’ятеро людей віком від 27 до 65 років – четверо з мікроавтобуса та одна особа з автобуса.

Серед постраждалих була 29-річна жінка з села Агаш, яка, на жаль, загинула. Водій автобуса, 40-річний іноземець, пройшов тест на алкоголь, який виявився негативним.

Поліція розпочала кримінальне провадження та проводить розслідування, щоб з’ясувати причини аварії. Міністерство закордонних справ України також отримало запити на коментарі щодо цього інциденту.

Попередні випадки ДТП з українськими автобусами

Цей інцидент не є першим. 13 червня у Франції на автомагістралі А81 біля міста Ле-Ман сталася аварія за участю українського пасажирського автобуса, який також перевозив громадян України, включаючи дітей. За інформацією Міністерства закордонних справ України, внаслідок тієї ДТП загинули 4 особи, а щонайменше 30 отримали травми, 11 з яких перебували у важкому стані. Постраждалих було госпіталізовано.

16 червня одному з водіїв українського автобуса висунули звинувачення у ненавмисному вбивстві та ненавмисному заподіянні тілесних ушкоджень.