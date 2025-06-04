Загибель дітей Чернігівщини під час війни: пам’ять і біль

Як повідомляє платформа пам’яті Меморіал

В Чернігівській області, з початку повномасштабного вторгнення Росії, загинуло 24 дитини, а 92 отримали поранення. Цю інформацію озвучила Наталія Руденок, заступниця начальниці Служби у справах дітей Чернігівської ОДА. Діти стали жертвами ракетних атак, авіабомб, під завалами зруйнованих будинків, розстрілів під час евакуації та вибухів на мінах.

Першою жертвою війни став 14-річний Гліб Желдак, який загинув 3 березня 2022 року в Чернігові під час авіанальоту. Вся його родина опинилася під завалами, більшість з них загинули. Мати Гліба, Світлана Желдак, розповіла про цю жахливу трагедію, яка забрала життя її чоловіка, доньки, сина та бабусі.

4 березня 2022 року в Новій Басані загинув 14-річний Дмитро Соловей, який разом із братом пішов за продуктами і потрапив під обстріл. 5 березня на околицях села Ягідне загинула 12-річна Вероніка Куц під час спроби евакуації, коли її родину обстріляли окупанти.

5 березня 2022 року на трасі Чернігів-Київ підірвалася на міні машина, в якій перебували 14-річний Богдан та 11-річний Данило Харченки, які загинули разом із мамою. 9 березня в селі Лукашівка під обстрілом загинули 14-річний Іван та 12-річний Олег Боярченки, а також їхні дідусь і бабуся.

Того ж дня, 9 березня, під час спроби евакуації загинули 15-річна Анна Чумак та 15-річна Катерина Авдієнко, яких розстріляли російські солдати. У селі Анисів під мінометним обстрілом загинула 17-річна Ганна Кушніренко, а 15-річний Максим Шелупець загинув під час танкового обстрілу автомобіля біля села Количівка.

9 березня під час евакуації з Чернігова загинув 13-річний Олександр Шпилевський. 11 березня 15-річний Дмитро Євдоченко загинув біля села Бірки, коли їхній автомобіль розстріляли російські військові. 13 березня в Чернігові під час бомбардування гуртожитку загинули трирічні двійнята Матвій та Мілана Манько та 12-річна Софія Приходько.

14 березня 2022 року під час авіаудару загинули 16-річна Анастасія Остапенко разом із мамою, а також 17-річні брати-близнюки Богдан і Євгеній Самодії та їхній 18-річний товариш Валентин Якимчук, яких розстріляли з БМП у селі Мохнатин.

16 березня 10-річний Дмитро Ус загинув під час артобстрілу Чернігова, отримавши проникаюче вогнепальне поранення голови. 9 березня 9-річний Ілля Чех помер від уламкових поранень, отриманих під час обстрілу біля свого дому.

1 травня 2023 року внаслідок авіаудару на село Лизунівка загинув 14-річний Валентин Мехед, якому уламок бомби потрапив у шию. 19 серпня 2023 року 6-річна Софія Голинська загинула під час ракетного удару по центру Чернігова, отримавши поранення під час гри на сцені.

Останньою жертвою на Чернігівщині стала 6-річна Милана Черняк, яка загинула 3 жовтня 2024 року під час обстрілу села Гірськ. Російська армія влучила в чергу людей, які прийшли заправляти газові балони, спричинивши вибух і пожежу, в якій загинула дитина.

“Це боляче. Це злочин, за який має бути покарання.” – Марина Клокова, мама Максима Шелупця

Щороку вшановують пам’ять загиблих дітей Чернігівщини, нагадуючи про жахливі наслідки війни та важливість миру.