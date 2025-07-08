Трагічні наслідки російської атаки в Києві 4 липня 2025 року

Про це повідомив очільник КМВА Тимур Ткаченко у своєму Telegram-каналі

У Києві, внаслідок російської атаки 4 липня, кількість загиблих зросла до трьох осіб. Один із потерпілих помер у лікарні, про що повідомив голова КМВА Тимур Ткаченко.

“Ворожа атака в ніч на 4 липня забрала ще одне життя. Один потерпілий помер в лікарні. Медики до останнього боролись за його життя.” – Тимур Ткаченко

5 липня в лікарні помер 25-річний чоловік, який перебував у критичному стані. Першого загиблого рятувальники виявили 4 липня в зруйнованій нежитловій будівлі в Святошинському районі.

Протягом ночі 4 липня сили ППО Києва відбивали російську атаку. Відомо про 32 постраждалих, серед яких є 10-річна дівчинка. Рятувальники ліквідовували пожежі в шести районах, найбільше постраждали Святошинський та Солом’янський райони.

Для допомоги постраждалим мешканцям були створені штаби. Під час виїздів на виклики до постраждалих було пошкоджено п’ять автомобілів швидкої допомоги, проте медики не зазнали поранень. Окрім того, одна з пожежно-рятувальних частин міста також постраждала: там вибиті вікна та пошкоджений фасад будівлі, але люди залишилися неушкодженими. Загалом по Києву постраждало 11 одиниць техніки ДСНС.

Після масованого обстрілу в деяких районах столиці зникла електроенергія. Пошкоджене обладнання ДТЕК та зруйновані дві трансформаторні підстанції. Енергетики змогли відновити електропостачання для трьох тисяч родин.