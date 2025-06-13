Трагедія на Херсонщині: загибель 11-річного хлопчика після атаки безпілотника РФ

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

У лікарні помер 11-річний хлопчик, який отримав серйозні поранення внаслідок атаки російського безпілотника в Білозерці, що на Херсонщині. Про цю трагічну подію повідомив керівник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Дитина зазнала важких травм 11 червня, коли з дрону було скинуто вибухівку. Лікарі намагалися врятувати хлопчика, проте, на жаль, їх зусилля не увінчалися успіхом, як зазначено в дописі.

“Дитина отримала тяжкі травми під час скидання вибухівки з безпілотника РФ 11 червня. Лікарі боролися за його життя, але врятувати хлопчика не вдалося.” – Олександр Прокудін

Ця трагедія підкреслює небезпеку, з якою стикаються цивільні особи в зонах конфлікту, і викликає глибоке занепокоєння щодо безпеки дітей у регіонах, що постраждали від військових дій.