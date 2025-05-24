Трагедія в Ужгороді: студент загинув після падіння з гуртожитку

Як повідомляє Суспільне.

Ужгород переживає трагічну подію: 16-річний студент, який навчався на другому курсі театрального відділення Ужгородського інституту культури і мистецтв, вистрибнув з шостого поверху гуртожитку. На жаль, медики, які прибули на місце, змушені були констатувати його смерть.

За інформацією речниці Поліції Закарпаття Ганни Дан, перед трагедією хлопець залишив відеозапис, який наразі вивчають правоохоронці. Це може допомогти з’ясувати причини його вчинку.

Слідчі продовжують працювати на місці події, щоб встановити всі обставини, які призвели до цього жахливого інциденту. Важливо зрозуміти, що могло спонукати молодого хлопця до такого кроку.

Ця трагедія стала шоком для студентського середовища та всіх, хто знав хлопця. Спільнота висловлює співчуття родині та друзям загиблого, сподіваючись на швидке з’ясування всіх обставин.