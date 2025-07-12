Нічна атака в Чернівцях 12 липня 2025: загибель Святослава Лазаренка та наслідки

Про це повідомили на Facebook-сторінці Снятинської міськради.

12 липня 2025 року внаслідок нічної атаки з боку Російської Федерації у Чернівцях загинув Святослав Лазаренко, начальник відділу правової, кадрової та мобілізаційної роботи Снятинської міської ради. Цю сумну новину оприлюднили на Facebook-сторінці міськради Снятина.

Святослав Лазаренко, який народився у 1982 році, здобув освіту у Національній юридичній академії України імені Ярослава Мудрого, закінчивши її у 2005 році за спеціальністю “Правознавство”. З 2021 року він працював юристом у міській раді, де зарекомендував себе як професіонал.

“Святослав – надійний, відповідальний, товариський, веселий – таким пам’ятатимемо його завжди. У цей важкий час приносимо щирі співчуття сім’ї та рідним, розділяємо ваш біль та схиляємо голову в глибокій скорботі.”

В ніч на 12 липня Чернівецька область зазнала атаки, в ході якої було використано чотири дрони-камікадзе та одну ракету. Внаслідок цього трагічного інциденту загинули дві людини: 26-річна жінка та 43-річний чоловік. Чотири особи отримали важкі поранення, одна з яких перебуває у критичному стані.

Крім того, десять людей отримали легкі травми і їм була надана медична допомога на місці події.

Атака призвела до значних руйнувань: пошкоджено кілька житлових будинків, магазинів, адміністративних будівель та автомобілів. У Сторожинецькій громаді також постраждали житловий будинок та автомобіль.