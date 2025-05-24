Вибух у Калинівському на Херсонщині: загибель дитини та поранення п’ятьох осіб

Про це у Facebook повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін

У селищі Калинівське, що в Бериславському районі Херсонщини, стався трагічний вибух невідомого предмета в житловому будинку. Внаслідок цього інциденту загинув 8-річний хлопчик, а ще п’ятеро осіб, серед яких двоє дітей, отримали поранення.

Про цю жахливу подію повідомив у соціальних мережах керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Серед постраждалих є дві жінки: 37-річна жінка отримала серйозні травми, включаючи вибухову та черепно-мозкову травми, контузію, а також численні уламкові поранення. Інша жінка, 36 років, зазнала гострої реакції на стрес і також була госпіталізована.

Додатково стало відомо про трьох інших постраждалих: 8-річного хлопчика та 16-річну дівчинку, які отримали мінно-вибухові травми, а також чоловіка 1989 року народження, якого також госпіталізували для подальшого обстеження.

Олександр Прокудін опублікував фотографії місця вибуху, зазначивши, що надзвичайна подія сталася внаслідок вибуху боєприпасу.

Крім того, 24 травня російські війська атакували Корабельний район Херсона за допомогою дронів, внаслідок чого одна жінка отримала поранення від скинутої вибухівки.