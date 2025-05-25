Масована атака на Житомирщину 25 травня: загибель дітей і руйнування

Як інформує на сайті ДСНС України

У ніч на 25 травня Житомирщина стала свідком жахливої трагедії: внаслідок масованої атаки російських військ загинули троє дітей, віком 8, 12 та 17 років. Рятувальники змогли деблокувати тіло однієї з жертв. Загалом постраждали 12 осіб, з яких десятеро були госпіталізовані. Військові рятувальники ДСНС активно працювали на місці подій, де внаслідок обстрілів було зруйновано та пошкоджено багато приватних будинків.

У Бердичівському районі також зафіксовано постраждалих: двоє людей, серед яких дитина, отримали травми. Атака призвела до пошкодження п’ятиповерхового будинку, приватних осель та господарських споруд. На місці працювали екстрені служби, а волонтери Червоного Хреста надавали психологічну підтримку постраждалим.

Для ліквідації наслідків обстрілів було залучено 45 рятувальників та 10 одиниць техніки, повідомляє ДСНС України. Усі постраждалі отримали необхідну медичну допомогу, а тим, хто не потребував госпіталізації, була надана психологічна підтримка на місці подій.

За словами начальника Житомирської обласної військової адміністрації Віталія Бунечка, внаслідок атаки було пошкоджено та зруйновано понад 30 житлових будинків, як приватних, так і багатоповерхових, а також близько 40 господарських споруд.

У Бердичівському районі внаслідок вибуху постраждали 30 житлових будинків, один з яких знищено. Також були пошкоджені господарські споруди, магазин, будівлі комунального підприємства, квартири в багатоквартирних будинках, легкові автомобілі, лінії електропередач та водомережа. На місці працювали поліція, медики, органи влади, ДСНС та слідчо-оперативна група.

У ранковому зведенні командування ППО ЗСУ зазначається, що в ніч на 25 травня російські війська здійснили 367 повітряних атак на територію України. Протиповітряна оборона змогла збити 45 ракет та 266 безпілотників, внаслідок чого постраждали більшість регіонів країни.

Служба безпеки України розпочала кримінальне провадження за фактом масованого обстрілу Житомирщини за статтею 438 Кримінального кодексу України – воєнний злочин. Триває обстеження місць влучань та розбір завалів.

Жителям Житомирщини рекомендується бути обережними та слідкувати за актуальною інформацією на офіційних платформах.