Трагедія в Києві: загибель студента Дмитра Ісаєнка після російської атаки

Про це Facebook-сторінка університету ім. Драгоманова

Дмитро Ісаєнко, 31-річний студент університету імені Драгоманова, став жертвою російської атаки на Київ. Його батьки протягом дня чекали біля зруйнованого будинку, сподіваючись на порятунок сина.

Дмитро навчався на першому курсі магістратури за спеціальністю «Фізична культура і спорт (здоров’я людини та фізична рекреація)». Батьки хлопця з ранку стояли біля руїн дев’ятиповерхівки, яка була знищена внаслідок ракетного удару, сподіваючись на те, що рятувальники зможуть витягти їхнього сина з-під завалів.

Батько Дмитра чекав на порятунок сина після масованого обстрілу, який стався в Солом’янському районі Києва 17 червня 2025 року.

“Йому було лише 31. Молодий, світлий, добрий. Дмитро був гарним другом, гідним сином, натхненною людиною. Він жив, вчився, вірив у життя – поки його не забрала війна.” – Батько Дмитра

Обстріл Києва: деталі трагедії

У ніч на 17 червня Росія здійснила комбінований удар по Києву, використовуючи дрони, крилаті та балістичні ракети.

Внаслідок цієї атаки загинуло понад 20 людей, а ще понад 130 отримали поранення. У Солом’янському районі було зруйновано під’їзд дев’ятиповерхівки, а також пошкоджено гуртожитки авіаційного інституту, житлові будинки в кількох районах, дитячий садок та інші об’єкти інфраструктури.

18 червня в Києві оголошено День жалоби на честь жертв цієї масованої атаки.

На Нивках, в місці ракетного удару, виявили численні металеві кульки, які були всередині ракети. Ці елементи призначені для ураження якомога більшої кількості людей.