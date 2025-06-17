Трагічна стрілянина у Житомирі: загинули двоє людей на вулиці Святослава Ріхтера

Як повідомляє сторінка Патрульна поліція Житомирської області у Facebook

У Житомирі на вулиці Святослава Ріхтера сталася трагічна подія – стрілянина, внаслідок якої загинули двоє людей. Інформацію про інцидент поширюють місцеві телеграм-канали та користувачі соціальних мереж. На місці події працює кореспондентка, яка збирає свідчення очевидців.

За словами свідків, вони почули чотири постріли. Відомо, що загинули жінка, яка перебувала в автомобілі, та чоловік, що знаходився на вулиці. Інцидент стався неподалік від місцевого кафе. На місці події присутні кілька поліцейських автомобілів, а також швидка допомога, яка згодом покинула територію. Правоохоронці огородили місце стрілянини стрічкою, а рух транспорту вулицею тимчасово зупинили.

Одна з перехожих, яка гуляла з собакою, розповіла, що почула постріли, але не знала, хто викликав поліцію та швидку допомогу.

“Я гуляла із собакою, йшла додому і почула чотири постріли. Думала, це чи хтось стріляє, чи то дрони якісь були. Хто викликав “швидку” і поліцію я не знаю.”

Інша свідок події зазначила, що стрілянина сталася близько 16:00. Вона повідомила, що чоловік із чорного автомобіля розбив скло автівки, двічі вистрілив у жінку, потім зробив постріл у повітря і, зрештою, вистрілив собі в голову. За словами очевидців, загиблі були подружжям.

“Я була в магазині, почула постріли – 4 постріли було. Я вийшла, і мені очевидці розповіли, що під’їхало і зупинилося чорне авто. Чоловік з цього авто, не знаю у який спосіб – пострілом чи ні, – але розбив скло автівки. Я так зрозуміла, що він двічі в жінку вистрілив, потім раз – в повітря, після чого вистрілив собі впритул в голову. З того, що я почула від людей, це подружжя – чоловік і дружина. Швидка і поліція приїхали одразу.”

Пресофіцерка поліції Житомирщини Іванна Сілецька підтвердила, що на місці події працює слідчо-оперативна група, і всі деталі будуть надані пізніше. Патрульна поліція Житомирської області також повідомила, що через слідчі дії рух вулицею Святослава Ріхтера тимчасово обмежено. Проїзд дозволено лише спецтранспорту, а патрульні забезпечують охорону місця події та регулювання дорожнього руху.