Самогубство у Харківському центрі комплектування: поліція розслідує обставини

Як розповідає офіційна сторінка обласного центру комплектування та соцпідтримки у Facebook

У Харкові, в будівлі Шевченківського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, стався трагічний випадок – чоловік, за попередніми даними слідства, скоїв самогубство. Як повідомив 27 травня керівник поліції Харківської області Петро Токар, цей чоловік раніше вже затримувався в територіальному центрі комплектування в Чугуївському районі.

За словами Токара, поліція вивчила обставини попереднього затримання. “Це сталося раніше в Чугуївському районі. Чоловік зміг уникнути мобілізації, не надавши своїх особистих даних, і намагався зробити це знову”, – зазначив керівник поліції.

Оскільки він не називав свої дані, поліція не змогла встановити його особу та перевірити по своїх обліках, що й дозволило йому уникнути мобілізації. – Петро Токар, керівник поліції Харківщини.

Токар не уточнив дату попереднього затримання, а також поліція не може підтвердити, чи зазнав чоловік травм під час перебування в ТЦК у Чугуївському районі. “Це сталося досить давно, і у нас немає свідків, які могли б це підтвердити, ми можемо лише спиратися на його дописи”, – додав він.

Розслідування обставин смерті чоловіка показало, що його до самогубства ніхто не схиляв. “Ми переглянули відеозаписи з камер спостереження, на яких не зафіксовано жодних насильницьких дій або спроб примусити його до самогубства. Слідчі також вивчили його дописи в чатах, де вже були вказані мотиви вчинення самогубства”, – підкреслив Токар.

Щодо самої трагедії, 18 травня поліція Харківщини повідомила, що 12 травня 39-річний чоловік покінчив життя, вистрибнувши з вікна третього поверху будівлі центру комплектування.

В обласному центрі комплектування та соціальної підтримки зазначили, що чоловік добровільно погодився відвідати центр, але не мав при собі документів, не надавав інформації про себе та відмовився їхати до поліції.

Начальника РТЦК та його заступника усунули від виконання службових обов’язків на час розслідування, про що повідомили в оперативному командуванні “Схід”.

За словами Токара, у загиблого не виявили травм, які могли б свідчити про насильство. Він також додав, що чоловік у соціальних мережах публікував дописи, в яких заявляв, що не піде воювати.

“Слідчі вивчили ряд публікацій, які були розміщені в групі велосипедистів, до якої належав покійний. У цих дописах він зазначав, що не підтримує війну, не робить пожертвувань і не має наміру йти на фронт. Він навіть писав, що, якщо йому доведеться взяти до рук зброю, то краще покінчити життя самогубством”, – розповів Токар.