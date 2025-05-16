У Куп’янську сталася трагічна подія: внаслідок атаки російського FPV-дрона загинула 55-річна комунальниця, а ще четверо її колег отримали поранення. Про це 15 травня повідомив Олег Синєгубов, керівник Харківської обласної військової адміністрації.

Атака відбулася близько 08:00 ранку. Серед поранених – троє чоловіків, які були госпіталізовані. Їхній вік становить 58, 49, 40 та 53 роки. Усі постраждалі працювали в місцевій комунальній службі.

Попередні дані свідчать, що для нападу окупанти використали безпілотник FPV. Внаслідок атаки також було пошкоджено службовий автомобіль комунального підприємства, що займається благоустроєм міста.

Цікаво, що 8 травня, під час так званого “перемир’я”, російські війська вже обстрілювали комунальників у Куп’янську, що свідчить про постійну загрозу для працівників цієї сфери.

У зв’язку з небезпекою нових атак, 15 травня в Куп’янську було призупинено роботу єдиного медичного закладу міста, що підкреслює серйозність ситуації.