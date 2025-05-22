У середу ввечері, близько 21:15, біля Єврейського музею у Вашингтоні сталася трагічна стрілянина, внаслідок якої загинули ізраїльський дипломат та жінка. Цю інформацію підтвердили місцеві новинні джерела.

Інцидент стався на перехресті вулиць, що розташоване безпосередньо перед музеєм, неподалік від регіонального офісу ФБР та прокуратури США. За даними джерел, знайомих із розслідуванням, загиблим чоловіком виявився дипломат з Ізраїлю.

Посол Ізраїлю в ООН, Данні Данон, у своїй заяві в соціальній мережі X охарактеризував цей випадок як «жахливий акт антисемітського терору» і зазначив, що співробітники ізраїльського посольства також постраждали внаслідок цієї атаки.

Для розслідування інциденту була залучена Спільна антитерористична група ФБР, про що повідомили джерела телеканалу News4. Генеральна прокурорка США, Пем Бонді, також підтвердила свою присутність на місці події, поділившись інформацією у соціальній мережі X.