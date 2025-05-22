У Вашингтоні сталася трагічна подія: стрілянина біля Єврейського музею призвела до загибелі ізраїльського дипломата та жінки. Інцидент стався близько 21:15 неподалік від офісу ФБР і прокуратури США. У зв’язку з цим, спільна антитерористична група ФБР розпочала розслідування. Посол Ізраїлю в ООН Данні Данон охарактеризував напад як “антисемітський терор”. На місце події прибула генеральна прокурорка США Пем Бонді, щоб оцінити ситуацію.

У ніч на 22 травня московський аеропорт Шереметьєво тимчасово призупинив прийом і відправлення рейсів через атаку дронів, що відбулася над Москвою. За інформацією Росавіації, обмеження почали діяти з 2:45 за московським часом. Раніше подібні заходи були введені в аеропортах Домодєдово, Внуково та Жуковському. Наразі Домодєдово та Жуковський працюють у звичайному режимі, тоді як в Внуково обмеження залишаються в силі. Мер Москви Сергій Собянін повідомив, що над містом було збито щонайменше 28 безпілотників.

У Харкові внаслідок ракетного удару по Холодногірському району постраждали щонайменше вісім приватних будинків. Міський голова Ігор Терехов повідомив, що двоє людей отримали гостру реакцію на стрес. Інформація про інших можливих постраждалих наразі уточнюється.

Сполучені Штати офіційно отримали в подарунок від уряду Катару літак Boeing 747 для президента Дональда Трампа. Як повідомляє The New York Times з посиланням на Пентагон, літак вартістю близько 200 мільйонів доларів планують переобладнати для використання як новий президентський борт. Військово-повітряні сили США вже розпочали оцінку масштабної модернізації. У Конгресі висловлюють занепокоєння, що модернізацію можуть провести поспіхом, нехтуючи безпекою. Деякі законодавці також підозрюють, що Катар може намагатися вплинути на Трампа або що в літаку можуть бути шпигунські пристрої. Прем’єр-міністр Катару спростував ці звинувачення, назвавши подарунок проявом партнерства.

Ця ситуація стала відомою на фоні новин про плани Катару подарувати Дональду Трампу елітний літак Boeing 747-8, що викликало широкий резонанс у медіа.