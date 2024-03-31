У населеному пункті пошкоджено багатоповерхові та приватні житлові будинки, магазини тощо.

Прокуратура розпочала провадження за фактом обстрілу Ізюмського району Харківщини російськими військами.

Повідомляє Харківська обласна прокуратура

Окупанти пошкодили житлові будинки та магазини. За попередніми даними, армія рф застосувала РСЗВ “Ураган”.

“За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області розпочало досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України)”, – йдеться у повідомленні.

За даними слідства, 31 березня близько 00:35 збройні сили рф здійснили масований обстріл селища Борова Ізюмського району. Внаслідок атаки загинув 19-річний чоловік. Осколкове поранення отримав 27-річний громадянин. Його госпіталізовано до лікарні у важкому стані.

У населеному пункті пошкоджено багатоповерхові, приватні житлові будинки та магазини. За попередніми даними, ворог завдав удар по місту з РСЗВ “Ураган”. Прокурори та слідчі поліції документують воєнні злочини, скоєні російською армією, наголосили в Офісі генпрокурора.