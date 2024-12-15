Трагедія сталася у селищі Володарка Білоцерківського району Київської області. Під час пожежі у будинку загинув чотирирічний хлопчик.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС Київщини.

Зазначається, що повідомлення про пожежу в приватному житловому будинку надійшло до оперативно-диспетчерської служби від сусідів. Після прибуття на місце виклику, рятувальники розпочали гасіння пожежі.

За інформацією від сусідів, стало відомо, що в будинку можуть перебувати троє діток. Рятувальники розпочали пошук.

Як виявилось, хлопчика 2019 року народження, місцеві мешканці ще до прибуття рятувального підрозділу знайшли в дровнику. Дитина була переляканою, але неушкодженою. Старша сестричка знаходилась в школі. Ще одного хлопчика, на жаль, виявили мертвим.

“Вже після того, як пожежу було ліквідовано, рятувальники на згорілому ліжку знайшли тіло дитинки, 2020 року народження. Маленьке життя обірвалося в полум’ї, залишивши по собі лише біль і скорботу”, — додали у пресслужбі.

Пізніше з’ясувалося, що опікуном дітлахів була бабуся. Вона на декілька хвилин залишила малечу, щоб сходити в магазин. Причина трагедії ще встановлюється.