Про це повідомляє Reuters.
“Перші повідомлення вказують, що автомобіль міг в’їхати в групу людей. Точна кількість травмованих поки невідома, але підтверджено наявність загиблих”, – зазначив речник поліції Нового Орлеана у коментарі для CBS News.
За інформацією, яку наводить CBS News із посиланням на свідків, вантажівка врізалася в натовп на великій швидкості. Після зіткнення водій покинув транспортний засіб і відкрив вогонь по людях. Правоохоронці відповіли вогнем, намагаючись зупинити нападника.
Поліцейський департамент міста поки не надав офіційного коментаря з приводу інциденту. Проте відомо, що на місці події працюють слідчі, а район події оточено для забезпечення безпеки.
Причини, через які вантажівка в’їхала у натовп, і мотиви водія наразі з’ясовуються. Очевидці повідомляють, що все сталося раптово, і реакція поліції була миттєвою.
Інцидент, який стався в одному з найжвавіших районів Нового Орлеана, шокував мешканців і гостей міста. Влада закликає громадян до спокою та обіцяє докласти максимальних зусиль для розслідування події.
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