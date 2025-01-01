У середу вранці в Новому Орлеані, на вулиці Бурбон у Французькому кварталі, трапилася жахлива аварія, яка забрала життя щонайменше 10 осіб і залишила ще 30 травмованими. Місцева влада підтвердила ці дані, зазначивши, що трагедія сталася після того, як вантажівка в’їхала у великий натовп людей.

Про це повідомляє Reuters.

“Перші повідомлення вказують, що автомобіль міг в’їхати в групу людей. Точна кількість травмованих поки невідома, але підтверджено наявність загиблих”, – зазначив речник поліції Нового Орлеана у коментарі для CBS News.

За інформацією, яку наводить CBS News із посиланням на свідків, вантажівка врізалася в натовп на великій швидкості. Після зіткнення водій покинув транспортний засіб і відкрив вогонь по людях. Правоохоронці відповіли вогнем, намагаючись зупинити нападника.

Поліцейський департамент міста поки не надав офіційного коментаря з приводу інциденту. Проте відомо, що на місці події працюють слідчі, а район події оточено для забезпечення безпеки.

Причини, через які вантажівка в’їхала у натовп, і мотиви водія наразі з’ясовуються. Очевидці повідомляють, що все сталося раптово, і реакція поліції була миттєвою.

Інцидент, який стався в одному з найжвавіших районів Нового Орлеана, шокував мешканців і гостей міста. Влада закликає громадян до спокою та обіцяє докласти максимальних зусиль для розслідування події.