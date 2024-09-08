У лікарнях померли ще троє людей, які постраждали внаслідок російського удару по Полтаві 3 вересня.

Про це повідомляє голова Полтавської ОВА Філіп Пронін у Telegram-каналі.

“На жаль, у лікарнях померли ще троє людей, які постраждали внаслідок російського удару по Полтаві 3 вересня”, — констатував він.

Посадовець зауважив, що кількість загиблих збільшилась до 58.

“Щирі співчуття рідним та близьким. Це наш спільний біль. Світла памʼять усім безневинним жертвам ворожих атак”, — написав Пронін.

Нагадаємо, 3 вересня Росія завдала удару двома балістичними ракетами по одному з навчальних закладів Полтави, частково зруйнував одну з будівель Інституту звʼязку. У суботу, 7 вересня, Полтавська громада прощалася з тими, хто загинув внаслідок російського ракетного обстрілу. Президент України Володимир Зеленський доручив провести повне та оперативне розслідування всіх обставин того, що сталося.