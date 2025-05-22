У зв’язку з обвалом ґрунту та просіданням залізничного полотна на ділянці Ясіня – Вороненко, яке сталося 22 травня, Укрзалізниця внесла тимчасові зміни до маршрутів кількох пасажирських поїздів, що прямують з Києва, Харкова, Сум, Запоріжжя та Одеси в напрямку Рахова. З 23 травня 2025 року більшість потягів відправлятимуться та прибуватимуть з Івано-Франківщини.

Ось розклад руху поїздів на 23 травня:

Поїзд № 233 з Києва до Рахова курсуватиме лише до Яремча, прибуваючи о 5:21. Зворотний рейс № 144 Рахів – Чернігів відправиться з Яремча о 12:24;

Поїзд № 55 Київ – Рахів доїде до станції Микуличин, прибуваючи о 6:48. Зворотний рейс до Києва вирушить з Микуличина о 18:48;

Поїзд № 95 Київ – Рахів курсуватиме до станції Вороненко, прибуваючи о 8:45. Назад до Києва він відправиться о 21:08;

Поїзд № 107 Київ – Рахів прибуватиме до Вороненка о 9:46, а зворотний рейс до Києва відправиться о 13:50;

Поїзд № 5 Запоріжжя – Ясіня доїде лише до Ворохти, прибуваючи о 10:04. У зворотному напрямку він вирушить о 13:03;

Поїзд № 25 Одеса – Ясіня матиме кінцеву зупинку у Ворохті об 11:35, звідки він вирушить назад до Одеси о 15:35;

Поїзд № 357 Київ – Ясіня прибуде до Микуличина об 11:58, а зворотний рейс відправиться о 15:27;

Поїзд № 1 Харків – Ворохта прибуде до Яремча о 12:55, а відправиться звідти о 17:12;

Поїзд № 143 Суми – Рахів курсуватиме до Ворохти, прибуваючи о 16:28. Рейс № 234 Рахів – Київ відправиться з Ворохти о 22:36.

Також приміський поїзд № 6441/6442 сполученням Коломия – Ділове курсуватиме лише до Делятина.

Для пасажирів усіх поїздів далекого сполучення Укрзалізниця організує автобусні трансфери в обох напрямках з кінцевих станцій тимчасово скорочених маршрутів.