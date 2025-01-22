Президент США Дональд Трамп дав завдання своєму спеціальному посланнику з питань Росії та України, Кіту Келлогу, завершити війну в Україні протягом 100 днів, але це завдання може бути складним для виконання.

Як пише The Wall Street Journal, призначення відставного генерал-лейтенанта Келлога на цю посаду розглядається як перший крок у мирних переговорах, які Трамп планує вести під власним контролем. Однак досягти угоди з російським лідером Володимиром Путіним буде значно складніше, ніж обіцяв Трамп під час передвиборчої кампанії, коли він заявляв, що завершить війну ще до того, як вступить на посаду.

Келлог консультуватиме Трампа щодо переговорів, але колишній радник президента США Джон Болтон вказав, що Трамп не шукає порад. За словами Болтона, Трамп цінує Келлога за те, що він “ніколи не висловлює своєї думки, поки його не попросять”.

Хоча Келлог був призначений завдяки своєму військовому досвіду, він ніколи не працював дипломатом і, ймовірно, не братиме участі в реальних переговорах із Росією, стверджують його колишні колеги.

Останнім часом Келлог публічно заявляв, що Україна може досягти успіхів на полі бою з Росією завдяки підтримці США. Він також висловлював думку, що постачання більшої кількості зброї Україні може стати важелем для того, щоб змусити Москву почати переговори.

Згідно з інформацією колишніх колег Келлога, його призначення на посаду спецпредставника стало наслідком мирного плану, який він запропонував минулого року. Келлог виступає за припинення вогню та вирішення конфлікту через переговори, застосовуючи “політику батога і пряника” для примушення Росії та України до переговорів. Зокрема, він пропонує не включати Україну до НАТО і зняти частину санкцій з Росії в обмін на підписання мирної угоди.