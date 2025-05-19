Дональд Трамп, колишній президент США, висловив готовність до особистої зустрічі з Володимиром Путіним, лідером Росії, в рамках зусиль щодо завершення війни в Україні. Про це повідомила речниця Білого дому Керолайн Левітт, коментуючи заплановану телефонну розмову між Трампом і Путіним.

«Президент готовий до особистої зустрічі, але спочатку давайте подивимось, як пройде сьогоднішня розмова», – зазначила вона.

Левітт підкреслила, що основною метою Трампа є досягнення миру та припинення вогню, яке, на її думку, стало наслідком «некомпетентності та слабкості попередньої адміністрації» Джо Байдена. Після спілкування з Путіним Трамп також планує зв’язатися з президентом України Володимиром Зеленським.

У Білому домі акцентували, що Трамп «втомився і розчарувався в обох сторонах конфлікту» та активно працює над мирним процесом. Проте конкретні деталі або терміни можливого особистого контакту з Путіним поки що не розголошуються.

Переговори у Стамбулі

16 травня у Стамбулі відбулися важливі переговори між представниками України та Росії за участю Туреччини. Українську делегацію очолював міністр оборони Рустем Умєров, до складу якої увійшли перші заступники міністрів закордонних справ, СБУ, ГУР та інші представники.

Російську сторону представляв Володимир Мединський, який вже брав участь у попередніх переговорах у 2022 році, а також заступники голів Міністерства закордонних справ і Міністерства оборони РФ та начальник Головного управління Генштабу.

Після завершення переговорів Умєров повідомив, що обговорювалися питання обміну полоненими та можливості припинення вогню. Зокрема, йшлося про обмін у форматі 1000 на 1000. Україна наразі працює над деталями цього процесу, який може відбутися найближчим часом.

Крім того, у Стамбулі відбулися тристоронні переговори між делегаціями України, США та Туреччини, спрямовані на подальше врегулювання конфлікту.