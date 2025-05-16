Дональд Трамп, президент Сполучених Штатів, висловив готовність зателефонувати Володимиру Путіну, аби обговорити можливість завершення війни в Україні. Цю інформацію він озвучив журналістам під час свого вильоту з Абу-Дабі на борту літака Air Force One.

Трамп зазначив: «Ми повинні зустрітися. Я впевнений, що ми з ним зустрінемось. Я вважаю, що ми зможемо вирішити це питання. Або, можливо, ні. Але, принаймні, ми будемо знати, в якому напрямку рухаємось. Якщо ж не вдасться досягти згоди – це буде дуже цікаво», – підкреслив він.

Крім того, президент США додав, що має намір досягти угоди з російським лідером. Раніше в той же день Трамп повідомив про свої плани зустрітися з Путіним «як тільки це стане можливим».

У той же час у Стамбулі завершилися тристоронні переговори, в яких брали участь представники України, Росії та Туреччини, що були спрямовані на пошук шляхів для врегулювання конфлікту.

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