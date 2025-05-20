Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп висловив готовність відмовитися від переговорів щодо завершення війни між Росією та Україною, якщо не буде досягнуто значного прогресу. Цю інформацію він озвучив журналістам у Овальному кабінеті 19 травня.

Під час телефонної розмови з російським президентом Володимиром Путіним Трамп запитав, коли можна очікувати зупинку “кровопролиття” в Україні. Він зазначив, що ситуація нагадує “криваву баню”, але вірить, що Путін має намір завершити конфлікт.

Президент США також підкреслив, що готовий вийти з переговорного процесу, якщо зрозуміє, що не може вплинути на розвиток подій. Він додав, що в переговорах беруть участь особи з “дуже великим его”.

Трамп зазначив: “Кажу вам, задіяні великі его, але я вважаю, що щось станеться. Якщо ж цього не відбудеться, я просто відступлю, а їм доведеться продовжувати”.

Після розмови з Путіним, яка тривала дві з половиною години, Трамп повідомив про певний прогрес у переговорах. “Ситуація жахлива. Щотижня гинуть 5 000 молодих людей. Сподіваюся, ми щось досягли”, – додав він.

На запитання журналістки CNN про можливу особисту зустріч з Путіним, Трамп відповів, що це питання обговорювалося під час їхньої розмови. Раніше речниця адміністрації Трампа Керолайн Левітт зазначала, що зустріч із Путіним розглядається, але все залежить від результатів телефонної бесіди 19 травня.

Варто зазначити, що під час розмови 19 травня Трамп і Путін обговорили питання припинення вогню у війні, розпочатій Росією проти України, а також “мирне врегулювання української кризи”, як це формулюється в Росії.