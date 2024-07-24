Кандидат у президенти США Дональд Трамп заявив про готовність дебатувати з віцепрезиденткою Камалою Гарріс, яка може стати його суперницею на виборах. Він підкреслив, що готовий зустрітися з нею не один раз.

Про це повідомляє Politico.

Наступні дебати, які заплановані на 10 вересня, мають відбутися на телеканалі ABC News. В останні дні Трамп наполягав на проведенні дебатів на Fox News.

Але під час розмови з журналістами у вівторок Трамп заявив, що буде брати участь у дебатах з Гарріс, незалежно від того, чи відбудуться вони на ABC, і сказав, що “був би готовий провести більше ніж одні дебати”.

Водночас він додав, що “не в захваті від ABC”, який, як стверджує Трамп, здався йому більш прихильним до Джо Байдена і Гарріс.

Він також вказав, що “дебати важливі для президентських перегонів”.

“Я думаю, що якщо ви висуванець від демократів чи республіканців, ви дійсно зобов’язані брати участь у дебатах”, — сказав Трамп.