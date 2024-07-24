Про це повідомляє Politico.
Наступні дебати, які заплановані на 10 вересня, мають відбутися на телеканалі ABC News. В останні дні Трамп наполягав на проведенні дебатів на Fox News.
Але під час розмови з журналістами у вівторок Трамп заявив, що буде брати участь у дебатах з Гарріс, незалежно від того, чи відбудуться вони на ABC, і сказав, що “був би готовий провести більше ніж одні дебати”.
Водночас він додав, що “не в захваті від ABC”, який, як стверджує Трамп, здався йому більш прихильним до Джо Байдена і Гарріс.
Він також вказав, що “дебати важливі для президентських перегонів”.
“Я думаю, що якщо ви висуванець від демократів чи республіканців, ви дійсно зобов’язані брати участь у дебатах”, — сказав Трамп.
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