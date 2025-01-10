Президент США Дональд Трамп, який готується повернутися до Білого дому 20 січня, оголосив про підготовку зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним. За його словами, переговори спрямовані на пошук рішення для завершення війни в Україні.

Про це повідомляє Reuters.

“Він хоче зустрітися, і ми це організовуємо”, – заявив Трамп.

Така заява викликає різні очікування у світовій спільноті. З одного боку, є надії на дипломатичне завершення конфлікту, який триває з лютого 2022 року. З іншого боку, Київ висловлює побоювання, що мирна угода за участі Трампа може стати надто дорогою для України, включаючи втрату значних територій.

“Президент Путін хоче зустрічі. Він навіть заявляв про це публічно. Нам потрібно завершити цю війну. Це жахлива трагедія”, – додав Трамп.

Радники Трампа обговорюють можливі сценарії завершення війни, серед яких є пропозиції, що передбачають поступки Росії на користь контролю над певними регіонами України на тривалий період.

У Кремлі також позитивно оцінюють можливість діалогу з Трампом. Речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Путін вітає бажання американського лідера до контактів, однак офіційних запитів на зустріч поки не надходило. На думку Пєскова, доцільніше дочекатися інавгурації Трампа, перш ніж планувати деталі переговорів.

З моменту початку війни Сполучені Штати під керівництвом Джо Байдена надали Україні понад 175 мільярдів доларів допомоги, з яких більше 60 мільярдів склала військова підтримка. Однак залишається незрозумілим, чи збережеться цей рівень допомоги за адміністрації Трампа, який заявив про намір завершити конфлікт якнайшвидше.

Експерти зазначають, що майбутня зустріч може мати значний вплив на геополітичну ситуацію. Водночас вони висловлюють побоювання, що швидке врегулювання може бути досягнуто за рахунок компромісів, які не відповідатимуть інтересам України.