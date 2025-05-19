19 травня президент США Дональд Трамп поділився подробицями своєї телефонної розмови з російським лідером Володимиром Путіним, яка тривала більше двох годин. Цю інформацію підтвердив і Білий Дім, а сам Трамп опублікував її на своїй платформі Truth Social.

Трамп зазначив, що Росія та Україна незабаром розпочнуть термінові переговори щодо припинення вогню та завершення конфлікту. Він підкреслив, що умови цих переговорів будуть обговорені безпосередньо між сторонами, які мають унікальну інформацію, недоступну для інших учасників.

Президент США також акцентував увагу на бажанні відновити торговельні відносини з Росією після закінчення війни, розпочатої проти України. Він вказав на величезний потенціал Росії для створення нових робочих місць і економічного зростання, а також на можливі вигоди для України в процесі відновлення через торгівлю.

Трамп повідомив, що про майбутні переговори між Росією та Україною він інформував українського президента Володимира Зеленського, а також лідерів європейських країн і Європейського Союзу.

Після розмови з Трампом Путін висловив думку, що припинення вогню можливе за умови досягнення відповідних домовленостей, хоча конкретні деталі не були розкриті. Він також згадав про існування меморандуму між Росією та Україною, який має включати питання припинення вогню та принципи врегулювання конфлікту, і висловив готовність працювати над цим документом.

Путін вважає, що переговори, які відбулися у Стамбулі, свідчать про те, що сторони рухаються у правильному напрямку.

Перед дзвінком до Путіна Трамп провів коротку бесіду з президентом України Володимиром Зеленським і планує знову зв’язатися з ним після спілкування з російським лідером.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс зазначив, що після телефонних розмов Трампа з Путіним та Зеленським у Вашингтоні розглянуть можливість виходу з мирних переговорів щодо завершення війни, розпочатої Росією. Він висловив сумнів у серйозності намірів Путіна, запитуючи: «Ви серйозно? Ви щиро до цього ставитеся?»

Речниця адміністрації Трампа Керолайн Левітт повідомила, що Трамп розглядає можливість особистої зустрічі з Путіним, але все залежить від результатів телефонної розмови 19 травня.

Дональд Трамп також зазначив, що Путін «хоче миру», «втомився від війни» і шукає способи зберегти обличчя. Водночас він підкреслив, що з президентом Зеленським «важко розмовляти» і що у нього «немає козирів» у цій ситуації.

Ситуація продовжує розвиватися, і новини будуть оновлюватися.