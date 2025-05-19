Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп висловив думку, що його нещодавня розмова з Володимиром Путіним, лідером Росії, свідчить про “певний прогрес”. Ця розмова тривала дві з половиною години і відбулася на фоні підписання Трампом законопроєкту, спрямованого на боротьбу з діпфейками, у Рожевому саду Білого дому.

Трамп зазначив, що ситуація в Україні є жахливою, оскільки щотижня гинуть тисячі молодих людей. “Сподіваюся, ми щось зробили”, – додав він, підкреслюючи важливість міжнародних зусиль для вирішення конфлікту.

Президент також висловив жаль з приводу початку війни, зазначивши: “Шкода, що все це взагалі почалося”. Він підкреслив, що разом з європейськими лідерами працює над тим, щоб покласти край цьому конфлікту.

Трамп не обійшов увагою і особисті моменти, пожартувавши про те, що Путін висловив повагу до його дружини, першої леді Меланії Трамп. “Я запитав, а як щодо мене? Ні, їм більше подобається Меланія”, – сказав він, додаючи, що змирився з цим.

19 травня Трамп зателефонував Путіну, і під час розмови обговорювалися питання припинення вогню в Україні та можливості мирного врегулювання конфлікту. Російська сторона називає цю війну “українською кризою”.

Путін, у свою чергу, заявив, що “припинення вогню з Україною можливе після досягнення відповідних домовленостей”, але не уточнив, про які саме домовленості йдеться.

Він також згадав про меморандум, який може включати питання про припинення вогню та принципи врегулювання, зазначивши, що Росія готова працювати над цим документом. Проте деталі залишилися невідомими.

Путін вважає, що переговори, які відбулися в Стамбулі, свідчать про те, що “сторони на правильному шляху”. Водночас президент України Володимир Зеленський зазначив, що якщо російська сторона запропонує якісь меморандуми, це не буде секретом. Він вважає, що такий документ може стати основою для подальшого мирного процесу, включаючи припинення вогню, і має бути підтриманий обома сторонами.