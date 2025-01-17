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Трамп і Сі Цзіньпін провели телефонну розмову: говорили про TikTok, наркотики і мир

Сі Цзіньпін провів телефонну розмову з обраним президентом США Дональдом Трампом

П’ятниця, 17 січня 2025, 17:53

Про це повідомляє агентство Сіньхуа,Трамп у соцмережі Truth Social.

Агентство Сіньхуа повідомило про телефонну розмову між головою КНР Сі Цзіньпіном та обраним президентом США Дональдом Трампом. Однак подробиць бесіди китайська сторона не надала.

Дональд Трамп у своїй соцмережі Truth Social назвав дзвінок успішним для обох країн. Він висловив сподівання на вирішення багатьох питань спільними зусиллями.

“Я щойно розмовляв з головою Китаю Сі Цзіньпіном. Дзвінок був дуже хорошим як для Китаю, так і для США. Я сподіваюся, що ми вирішимо багато проблем разом, і почнемо це негайно. Ми обговорили питання збалансованої торгівлі, фентанілу, TikTok і багато інших тем. Президент Сі і я докладемо максимум зусиль, щоб зробити світ більш мирним і безпечним!”, – підкреслив Трамп. 

Це перша публічна взаємодія між Трампом та Сі Цзіньпіном після обрання Трампа президентом США.

 

 

Теги: Дональд Трамп, Китай, Сі Цзіньпін, телефонна розмова

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