Трамп і Сі Цзіньпін провели телефонну розмову: говорили про TikTok, наркотики і мир

Про це повідомляє агентство Сіньхуа,Трамп у соцмережі Truth Social.

Агентство Сіньхуа повідомило про телефонну розмову між головою КНР Сі Цзіньпіном та обраним президентом США Дональдом Трампом. Однак подробиць бесіди китайська сторона не надала.

Дональд Трамп у своїй соцмережі Truth Social назвав дзвінок успішним для обох країн. Він висловив сподівання на вирішення багатьох питань спільними зусиллями.

“Я щойно розмовляв з головою Китаю Сі Цзіньпіном. Дзвінок був дуже хорошим як для Китаю, так і для США. Я сподіваюся, що ми вирішимо багато проблем разом, і почнемо це негайно. Ми обговорили питання збалансованої торгівлі, фентанілу, TikTok і багато інших тем. Президент Сі і я докладемо максимум зусиль, щоб зробити світ більш мирним і безпечним!”, – підкреслив Трамп.

Це перша публічна взаємодія між Трампом та Сі Цзіньпіном після обрання Трампа президентом США.