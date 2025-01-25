Наразі в США припиняється фінансування організацій, які пропагують або проводять аборти. Також країна вирішила знову приєднатися до міжнародної Женевської декларації консенсусу проти абортів.

Про це пише Reuters.

У п’ятницю, 24 січня, президент США Дональд Трамп, користуючись своєю виконавчою владою, відновив участь США у двох міжнародних пактах проти абортів, включаючи той, який припиняє фінансування на планування сімей для іноземних організацій, якщо вони здійснюють або пропагують аборти.

Також він наказав держсекретарю Марко Рубіо впровадити політику, яка б гарантувала, що долари платників податків США не фінансуватимуть організації чи програми, які підтримують або беруть участь в управлінні програмою примусових абортів або примусової стерилізації.

Напередодні стало відомо, що США знову приєднуються до Женевської декларації консенсусу, яка, на думку критиків, спрямована на обмеження доступу до абортів для мільйонів жінок і дівчат у всьому світі.

Як зазначає видання, аборти викликають розбіжності в американській політиці та були головною темою під час кампанії 2024 року, яку виграв Трамп. У 2022 році Верховний суд США постановив скасувати загальнонаціональне право на аборт, залишивши закони про аборти кожному з 50 штатів.

За словами політичної співробітниці Центру глобального розвитку Джейн Мадан Келлер, це рішення “насправді відкине Сполучені Штати назад у просуванні гендерної рівності”, оскільки частково обмежить можливості жінок і дівчат закінчувати школу та працевлаштовуватися.