Ізраїль та палестинське угруповання ХАМАС уклали угоду про припинення вогню та звільнення заручників.

Про це повідомляють Reuters, CNN та Times of Israel і обраний президент США Дональд Трамп у Truth Social.

«У нас є угода щодо заручників на Близькому Сході. Вони будуть звільнені найближчим часом. Дякуємо!», – написав Трамп.

Згідно з даними журналістів, угода передбачає шеститижневий період припинення вогню. У цей час Ізраїль поступово виводитиме свої війська з сектора Гази, а ХАМАС звільнить ізраїльських заручників. В обмін Ізраїль звільнить палестинців, які перебувають у його полоні.