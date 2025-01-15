Про це повідомляють Reuters, CNN та Times of Israel і обраний президент США Дональд Трамп у Truth Social.
«У нас є угода щодо заручників на Близькому Сході. Вони будуть звільнені найближчим часом. Дякуємо!», – написав Трамп.
Згідно з даними журналістів, угода передбачає шеститижневий період припинення вогню. У цей час Ізраїль поступово виводитиме свої війська з сектора Гази, а ХАМАС звільнить ізраїльських заручників. В обмін Ізраїль звільнить палестинців, які перебувають у його полоні.
- Ізраїльські удари вбили у Газі щонайменше 14 палестинців
- Американська система THAAD вперше перехопила балістичну ракету над Ізраїлем
- Ізраїльського прем’єра Нетаньягу можуть заарештувати у Польщі: в МЗС назвали умову