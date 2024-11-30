Американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що укладення угоди щодо Гази є одним з пріоритетів нинішнього президента Джо Байдена, але відсутність явного прогресу в останні тижні свідчить про те, що це питання може перейти на розгляд Трампа.

Про це сенатор Грем сказав в інтерв’ю Axios.

Грем, який часто спілкується з Трампом і консультує його з питань зовнішньої політики, особливо на Близькому Сході, сказав, що Трамп хоче укласти угоду про звільнення заручників і припинення війни якомога швидше, бажано до того, як він вступить на посаду.

“Трамп як ніколи рішуче налаштований звільнити заручників і підтримує припинення вогню, яке включає угоду про звільнення заручників. Він хоче, щоб це сталося зараз. Я хочу, щоб люди в Ізраїлі і в регіоні знали, що Трамп зосереджений на питанні заручників. Він хоче, щоб вбивства припинилися і бойові дії закінчилися”, – зазначив сенатор.

Він висловив сподівання, що Трамп і адміністрація Байдена будуть працювати разом під час перехідного періоду, щоб звільнити заручників і домогтися припинення вогню.

За словами Грема, Трампу потрібна угода в Газі, перш ніж він зможе зосередитися на своїх ключових зовнішньополітичних цілях в регіоні, таких як нормалізація відносин між Ізраїлем і Саудівською Аравією і створення регіонального альянсу проти Ірану.

Нагадаємо, президент США Джо Байден 26 листопада повідомив, що Ізраїль та ліванське бойове угруповання “Хезболла” досягли угоди про припинення вогню, воно набуло чинності у ніч на середу.

Після цього в команді Трампа заявили, що ця угода була досягнута завдяки перемозі кандидата-республіканця.