Про це сенатор Грем сказав в інтерв’ю Axios.
Грем, який часто спілкується з Трампом і консультує його з питань зовнішньої політики, особливо на Близькому Сході, сказав, що Трамп хоче укласти угоду про звільнення заручників і припинення війни якомога швидше, бажано до того, як він вступить на посаду.
“Трамп як ніколи рішуче налаштований звільнити заручників і підтримує припинення вогню, яке включає угоду про звільнення заручників. Він хоче, щоб це сталося зараз. Я хочу, щоб люди в Ізраїлі і в регіоні знали, що Трамп зосереджений на питанні заручників. Він хоче, щоб вбивства припинилися і бойові дії закінчилися”, – зазначив сенатор.
Він висловив сподівання, що Трамп і адміністрація Байдена будуть працювати разом під час перехідного періоду, щоб звільнити заручників і домогтися припинення вогню.
За словами Грема, Трампу потрібна угода в Газі, перш ніж він зможе зосередитися на своїх ключових зовнішньополітичних цілях в регіоні, таких як нормалізація відносин між Ізраїлем і Саудівською Аравією і створення регіонального альянсу проти Ірану.
Нагадаємо, президент США Джо Байден 26 листопада повідомив, що Ізраїль та ліванське бойове угруповання “Хезболла” досягли угоди про припинення вогню, воно набуло чинності у ніч на середу.
Після цього в команді Трампа заявили, що ця угода була досягнута завдяки перемозі кандидата-республіканця.
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