Президент США Дональд Трамп планує завершити війну в Україні навесні 2025 року, забезпечивши умови, вигідні для України.

Про це повідомило видання The Independent 26 січня, посилаючись на джерела.

«Тим, хто стурбований ситуацією в Україні, слід звернути увагу на присутність Давида Арахамії (лідера фракції “Слуга народу” – ред.) на інавгурації Трампа. Це знаковий жест, який наголошує на прагненні президента США забезпечити Україні гарну угоду», – заявило джерело видання.

За словами співрозмовника, Трамп серйозно налаштований на врегулювання війни та планує тісно співпрацювати з президентом України Володимиром Зеленським. Офіційна зустріч між лідерами двох країн може відбутися найближчими тижнями.

Зазначається, що Давид Арахамія був одним із небагатьох іноземних високопосадовців, допущених до ротонди Капітолію під час інавгурації Трампа.

«На заході до лідера фракції “Слуга народу” поставилися з великою повагою», – підкреслило джерело.