Американський історик та автор бестселерів Тімоті Снайдер висловив занепокоєння через зростаючий вплив Ілона Маска на Дональда Трампа, який готується очолити Білий дім. За словами Снайдера, залежність Трампа від Маска може призвести до значних викликів для нового уряду.

Про це повідомляє The Guardian.

“Трамп – маленька людина, а Маск – велика, коли йдеться про гроші. Якщо ви є другом Трампа, то вам варто хвилюватися”, – зауважив Снайдер у коментарі The Guardian.

Під час розмови, яка торкнулася також діяльності історика в Україні, Снайдер звернув увагу на його співпрацю з актором Марком Геміллом для збору коштів на роботи з розмінування. Однак головною темою стало потенційне протистояння між Трампом та Маском у новій адміністрації.

Снайдер підкреслив, що Маск суттєво допоміг Трампу фінансово під час виборчої кампанії. “Маск зміг профінансувати кампанію Трампа за суму, яка для нього була майже нічим”, – сказав історик, додавши, що Маск, володіючи такими компаніями, як Tesla, SpaceX і соціальна мережа X, має величезний вплив.

Окремо Снайдер згадав про суперечливу політику Трампа щодо Росії, яка знову може стати центром уваги у його другій президентській каденції. Історик припустив, що Маск відіграватиме значну роль у формуванні рішень нового уряду.

“Трамп звик до того, що йому дають гроші, і це може стати його головною проблемою. Всі загрози, які він зараз виголошує – позови, виклики на праймеріз – за все це платить Маск, а не Трамп”, – зазначив Снайдер.

На думку історика, поточна ситуація у США має певну схожість із Росією 1990-х років. “Це як у часи Єльцина: слабкий, багатий, але не дуже багатий президент, оточений молодшими, активнішими олігархами”, – підсумував він.