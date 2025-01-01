Про це повідомляє The Guardian.
“Трамп – маленька людина, а Маск – велика, коли йдеться про гроші. Якщо ви є другом Трампа, то вам варто хвилюватися”, – зауважив Снайдер у коментарі The Guardian.
Під час розмови, яка торкнулася також діяльності історика в Україні, Снайдер звернув увагу на його співпрацю з актором Марком Геміллом для збору коштів на роботи з розмінування. Однак головною темою стало потенційне протистояння між Трампом та Маском у новій адміністрації.
Снайдер підкреслив, що Маск суттєво допоміг Трампу фінансово під час виборчої кампанії. “Маск зміг профінансувати кампанію Трампа за суму, яка для нього була майже нічим”, – сказав історик, додавши, що Маск, володіючи такими компаніями, як Tesla, SpaceX і соціальна мережа X, має величезний вплив.
Окремо Снайдер згадав про суперечливу політику Трампа щодо Росії, яка знову може стати центром уваги у його другій президентській каденції. Історик припустив, що Маск відіграватиме значну роль у формуванні рішень нового уряду.
“Трамп звик до того, що йому дають гроші, і це може стати його головною проблемою. Всі загрози, які він зараз виголошує – позови, виклики на праймеріз – за все це платить Маск, а не Трамп”, – зазначив Снайдер.
На думку історика, поточна ситуація у США має певну схожість із Росією 1990-х років. “Це як у часи Єльцина: слабкий, багатий, але не дуже багатий президент, оточений молодшими, активнішими олігархами”, – підсумував він.
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