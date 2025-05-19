Дональд Трамп-молодший, син колишнього президента США, висловив свою іронічну реакцію на новину про діагноз раку простати у Джо Байдена. Він запитав, як його дружина, докторка Джилл Байден, могла не помітити цю серйозну хворобу. Важливо зазначити, що Джилл Байден має ступінь доктора педагогічних наук, а не медичних, що викликало певні суперечки.

У своєму дописі на платформі X Трамп-молодший поділився інформацією про те, що рак простати зазвичай легко діагностується, і що без лікування метастази можуть розвиватися протягом 5-7 років. Він припустив, що Байден міг мати цю хворобу ще під час свого президентства, але не повідомляв про це публічно.

«Мені цікаво, як докторка Джилл Байден могла пропустити п’яту стадію метастатичного раку. Чи це ще одне приховування?» – написав Трамп-молодший.

Слід зазначити, що Джилл Байден часто використовує титул «доктор», що неодноразово ставало предметом критики. У грудні 2020 року письменник Джозеф Епштейн у своїй колонці для The Wall Street Journal назвав це «комічним» і «по-шахрайськи», стверджуючи, що в соціальних і гуманітарних науках титул «доктор» є менш престижним, ніж у природничих науках.

Однак ця колонка викликала обурення, і газета опублікувала лист від науковиць, які захищали Джилл Байден, підкреслюючи, що вона заслужила своє звання. Лист підписали понад 330 осіб.

18 травня стало відомо, що у Джо Байдена діагностували агресивну форму раку простати. Проте хвороба виявилася чутливою до гормональної терапії, що дозволяє ефективно контролювати стан. Чинний президент США, Дональд Трамп, висловив побажання швидкого одужання своєму попереднику.