Новообраний президент США Дональд Трамп може запропонувати Росії участь у програмі з освоєння космосу "Артеміда" в обмін на припинення війни проти України.

Про це повідомляє видання The Hill.

Програма “Артеміда” передбачає висадку людей на Місяць і Марс. За умовами ймовірної пропозиції, Росія зможе відновити статус космічної держави, отримати доступ до американських технологій, а її космонавти матимуть змогу брати участь у місіях на Місяць і Марс.

«Численні фактори зробили сталий розвиток російської космічної програми неможливим. Це санкції, ембарго на передове промислове обладнання, нестача робочої сили, обмежені фінансові ресурси, розподілені між багатьма проєктами, припинення співпраці із західними партнерами, а також економічна неефективність галузі», – зазначає видання.

Також зазначається, що Росію масово залишають науковці та інженери через страх мобілізації та війни. Якщо домовленості з Трампом відбудуться, це не лише допоможе РФ повернутися до мирного освоєння космосу, але й підірве її космічний альянс із Китаєм.