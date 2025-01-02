Обраний президент США Дональд Трамп може відіграти ключову роль у завершенні війни та зупинці російського диктатора Володимира Путіна.

Про це заявив Володимир Зеленський у інтервʼю, яке транслювалося в етері телемарафону.

“Трамп може бути вирішальним. Для нас це найголовніше. Він, його якості, вони такі є. Він спроможний бути вирішальним у цій війні. Він спроможний зупинити Путіна, справедливіше сказати, допомогти нам зупинити Путіна. Він це може”, — зазначив Зеленський.

Президент також нагадав, що вже мав кілька розмов з Дональдом Трампом і вважає його сильною та непередбачуваною особистістю.

Зеленський додав, що непередбачуваність Трампа може бути корисною в контексті боротьби з Росією.