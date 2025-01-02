Про це заявив Володимир Зеленський у інтервʼю, яке транслювалося в етері телемарафону.
“Трамп може бути вирішальним. Для нас це найголовніше. Він, його якості, вони такі є. Він спроможний бути вирішальним у цій війні. Він спроможний зупинити Путіна, справедливіше сказати, допомогти нам зупинити Путіна. Він це може”, — зазначив Зеленський.
Президент також нагадав, що вже мав кілька розмов з Дональдом Трампом і вважає його сильною та непередбачуваною особистістю.
Зеленський додав, що непередбачуваність Трампа може бути корисною в контексті боротьби з Росією.
“Я хотів би, щоб непередбачуваність Трампа стосувалася передусім Росії. Я вважаю, що він дійсно хоче закінчити війну. Я вважаю, що це правда”, — сказав Глава держави.
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